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НовостиОбщество29 июня 2026 10:24

Новокузнечанка добилась отсыпки гравием разбитой дороги на приеме у прокурора

В Новокузнецке на улице Ломоносова привели в порядок дорогу после вмешательства прокуратуры
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецке завершились дорожные работы на улице Ломоносова, состояние которой долгое время вызывало нарекания у местных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Поводом для разбирательства стало личное обращение горожанки на приеме у прокурора региона. Проведенная проверка подтвердила доводы заявительницы: состояние грунтовой дороги не соответствовало законодательным нормативам, а глубокие ямы создавали реальную угрозу для безопасности автомобилистов.

После вмешательства прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка были приняты оперативные меры реагирования. На данный момент дорожники уже произвели отсыпку проблемного участка гравием, приведя проезжую часть в нормативное состояние.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.