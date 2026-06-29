В Кузбассе обеспечат защиту интеллектуальной собственности.

По поручению губернатора Ильи Середюка подписано новое трехстороннее соглашение. Оно направлено на развитие сферы интеллектуальной собственности. В соглашении участвуют Правительство Кузбасса, Минэкономразвития РФ и Роспатент. Ключевым оператором проекта станет научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс - Донбасс». На его базе работает и развивается патентный офис.

Губернатор подчеркнул, что для Кузбасса защита интеллектуальной собственности особенно важна. Регион обладает огромным научно-образовательным и инновационным потенциалом. Но для его реализации необходимо создать надежную и прозрачную систему регулирования. Задача - построить полноценную экосистему, где каждая перспективная разработка, от университетской лаборатории до школьного кружка, получит правовую защиту и поддержку в выходе на рынок. Это часть работы по преодолению сырьевой зависимости.

Одной из главных задач сотрудничества является защита региональных брендов. Минэкономразвития и Роспатент помогут Кузбассу создать систему правовой поддержки местных производителей. Например, уже оформляется исключительное право на кемеровскую роспись - самобытный художественный промысел, который появился в 1970-80-х годах на фабрике «Весна». После ее закрытия в 2003 году мастера продолжили традицию. Сейчас промысел активно развивается в детских школах искусств, колледжах и университетах, включая Кемеровский филиал РГИСИ и КемГИК. Здесь создают современную одежду, сувениры и мультимедийные проекты.

Особое внимание уделяется поддержке юных изобретателей. НОЦ «Кузбасс - Донбасс» помогает школьникам пройти путь от идеи до патента. Уже зарегистрированы изобретения Ярослава Гагина (установка для выращивания микрозелени), Гордея Иванкина (система «Умный дом»), Максима Лодзы (диагностика мостов) и Кирилла Рудякова (интеллектуальная система безопасности).

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.