Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Сотрудники Госавтоинспекции Кемерова устанавливают обстоятельства массового ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло 27 июня около 21.00 на проспекте Шахтеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant при проезде регулируемого перекрестка выехал на трамвайные пути встречного движения. Там он совершил столкновение с попутно двигавшимся Kia Rio, водитель которого приступил к развороту. От удара Mitsubishi отбросило на Ford Mondeo, а тот, в свою очередь, столкнулся с Toyota Vitz. В результате аварии травмы получили два пассажира Toyota 10 и 14 лет.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Полицейские установили, что водитель Mitsubishi был пьян: показания алкотестера составили один миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.