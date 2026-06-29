Житель Кузбасса заплатил штраф за использование жилета сотрудника ДПС в видео

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В ходе мониторинга СМИ правоохранители выявили видео, где человек в жилете со светоотражающими элементами и надписью «ДПС» проверяет документы у водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские провели проверку и выявили 22-летнего нарушителя. Выяснилось, что у него нет законных оснований использовать экипировку, так как он не является сотрудником органов внутренних дел. Мужчину вызвали в отдел полиции.

Полицейские установили, что мужчина надел форменный жилет со знаками отличия, чтобы привлечь внимание к рекламируемому в видео продукту. Сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу и составили протокол. Суд назначил ему штраф в размере 1000 рублей.

Также установили личность водителя «Тойоты Платц», который фигурировал в видео, где его якобы остановил житель Прокопьевска в жилете ДПС. Его привлекли к ответственности за то, что он не уступил дорогу пешеходам. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 1500 рублей.

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