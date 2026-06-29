ПСБ и Кузбасс расширяют социально-экономическое сотрудничество.

Правительство Кузбасса и банк ПСБ договорились о социально-экономическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили Подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель правления банка, и Илья Середюк, губернатор Кузбасса.

Стороны планируют вместе улучшать доступность финансовых услуг для жителей и предприятий, развивать льготное кредитование и ипотечные программы, поддерживать инвестиционные проекты. Особое внимание уделят городской среде, спорту и социальной инфраструктуре.

Илья Середюк подчеркнул, что у Кузбасса уже есть успешный опыт работы с ПСБ. Совместными усилиями реализованы значимые проекты в бизнесе и спорте. Банк активно поддерживает участников и ветеранов специальной военной операции. Новое соглашение открывает возможности для дальнейшего сотрудничества. Среди приоритетов - ускоренный запуск важных объектов, таких как гостиница «Театральная» в центре Кемерова.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.