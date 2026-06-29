Кузбасс получит 67,3 млн рублей на развитие молодежных инициатив в 2027 году.

Кузбасс стал победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Регион получит 67,3 млн рублей на развитие молодежных инициатив в 2027 году. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Губернатор Илья Середюк отметил, что Кузбасс развивает систему поддержки талантов, научной работы, спортивных, культурных и общественных достижений молодых земляков. Особое внимание уделяется модернизации молодежной инфраструктуры во всех территориях региона. Дополнительные средства, которые регион получит по итогам конкурса, помогут усилить эту работу.

Программа комплексного развития молодежной политики включает запуск новых проектов. В Кузбассе появятся офисы сопровождения, где молодые люди смогут получить помощь в жизненных и профессиональных вопросах. Школьники и студенты смогут принять участие в программах ранней профориентации, практикумах по самоопределению и проекте «Попробуй профессию в деле». В Киселевске - молодежной столице Кузбасса, откроется новый центр для молодых горожан.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.