Супруги из Кемерова осуждены за продажу персональных данных клиентов МФО. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Рудничный районный суд Кемерова вынес приговор по делу о незаконном обороте персональных данных клиентов микрофинансовой организации. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

22-летний мужчина, работая удаленно в службе верификации и идентификации клиентов микрофинансовой компании, имел доступ к конфиденциальной информации. В сентябре 2025 года через мессенджер он получил предложение продать персональные данные клиентов. Воспользовавшись служебным положением, он начал копировать фотографии паспортов из личных кабинетов, обрабатывать их и передавать третьим лицам.

Позже к преступлению присоединилась его 18-летняя супруга. Для этого они использовали 11 мобильных телефонов. Всего они передали около 200 паспортных данных. За свои действия мужчина получил около 21 000 рублей. Деньги были потрачены на личные нужды.

Мужчине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 500 000 рублей с рассрочкой. Его супруге - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом 350 000 рублей с рассрочкой.

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