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НовостиЧто происходит29 июня 2026 23:20

Новокузнечанин поплатился за ночное хулиганство во дворе

В Новокузнецке полиция нашла мужчину, устроившего переполох во дворе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Новокузнечанин поплатился за ночное хулиганство во дворе.

Новокузнечанин поплатился за ночное хулиганство во дворе.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полиция Новокузнецка выявила в соцсетях информацию о мужчине, который поздно вечером шумно вел себя во дворе многоквартирного дома, ругался матом и заснул на скамейке у подъезда. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Новобайдаевский» установил нарушителя. Им оказался 44-летний горожанин. Мужчина признался, что был пьян и не контролировал свои действия. Полицейский составил на него протокол по статье «Мелкое хулиганство». В итоге суд оштрафовал нарушителя на 1000 рублей.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.