Обвиняла в изменах и побоях: актер из Кемерова Виктор Логинов развелся с четвертой женой

Актер из Кемерова Виктор Логинов развелся со своей четвертой женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

51-летний актер из Кемерова Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», официально развелся со своей четвертой супругой. Об этом сообщила его бывшая жена, 28-летняя Мария Гуськова, которая младше актера на 23 года. Она опубликовала в своем Telegram-канале свидетельство о расторжении брака, где указано, что развод состоялся 15 мая 2026 года.

Мария Гуськова и Виктор Логинов были вместе шесть лет. Их отношения казались счастливыми: пара часто делилась совместными фотографиями, а актер публично признавался в любви к жене.

Еще 29 декабря прошлого года Мария Гуськова заявила о своем желании развестись с Виктором Логиновым. В видео она рассказала, что за шесть лет отношений потеряла себя и столкнулась с проблемами со здоровьем. Актриса также намекала на измены со стороны мужа и обвинения в рукоприкладстве.

Виктор Логинов не комментировал скандал. Лишь однажды он заявил журналистам RTVI, что его жена нездорова психически. В апреле этого года актер посетил премьеру фильма «Петрушка» без Марии Гуськовой, но намекнул на примирение. Однако уже через месяц пара развелась, что подтверждает свидетельство о расторжении брака.

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