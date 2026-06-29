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НовостиЗвезды29 июня 2026 14:56

Обвиняла в изменах и побоях: актер из Кемерова Виктор Логинов развелся с четвертой женой

Актер из Кемерова Виктор Логинов развелся со своей четвертой женой
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Актер из Кемерова Виктор Логинов развелся со своей четвертой женой.

Актер из Кемерова Виктор Логинов развелся со своей четвертой женой.

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

51-летний актер из Кемерова Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», официально развелся со своей четвертой супругой. Об этом сообщила его бывшая жена, 28-летняя Мария Гуськова, которая младше актера на 23 года. Она опубликовала в своем Telegram-канале свидетельство о расторжении брака, где указано, что развод состоялся 15 мая 2026 года.

Мария Гуськова и Виктор Логинов были вместе шесть лет. Их отношения казались счастливыми: пара часто делилась совместными фотографиями, а актер публично признавался в любви к жене.

Еще 29 декабря прошлого года Мария Гуськова заявила о своем желании развестись с Виктором Логиновым. В видео она рассказала, что за шесть лет отношений потеряла себя и столкнулась с проблемами со здоровьем. Актриса также намекала на измены со стороны мужа и обвинения в рукоприкладстве.

Виктор Логинов не комментировал скандал. Лишь однажды он заявил журналистам RTVI, что его жена нездорова психически. В апреле этого года актер посетил премьеру фильма «Петрушка» без Марии Гуськовой, но намекнул на примирение. Однако уже через месяц пара развелась, что подтверждает свидетельство о расторжении брака.

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