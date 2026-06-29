В Кемерове полицейские нашли мальчика, который выливал воду на прохожих из окна. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во время мониторинга СМИ полицейские обнаружили информацию о том, что мальчик выливает воду на прохожих из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Инспекторы ПДН отдела полиции «Южный» в Кемерове провели проверку и установили 11-летнего мальчика. Ребенок признался, что вылил воду на людей из пластиковой бутылки ради баловства.

Полицейские провели с мальчиком и его родителями профилактическую беседу. Родителей предупредили об административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, согласно статье 5.35 КоАП РФ.

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