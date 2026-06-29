Погода в Кузбассе 30 июня 2026 года: до +31 градуса и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 30 июня 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 30 июня 2026 года. Обещают, что будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град. Местами туманы.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, местами +7…+13 градусов. Днем ожидается +26…+31 градус, местами +20…+25 градусов. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 6–11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Погода в Кемерове 30 июня 2026 года

Во вторник, 30 июня 2026 года, в Кемерове будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Местами дымка.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +16…+18 градусов. Днем будет +25…+27 градусов. Ветер обещают юго-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 6–11 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 30 июня 2026 года

Во вторник, 30 июня 2026 года, в Новокузнецке будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха ночью покажет до +20 градусов. Днем ожидается до +27 градусов. Ветер обещают юго-западный, 4 метра в секунду.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.