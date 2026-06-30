В Кузбассе арестовали нетрезвого водителя электровелосипеда без прав

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции остановили электровелосипед для проверки документов. Выяснилось, что у 34-летнего водителя нет прав категории «М», необходимых для управления транспортным средством с мотором мощностью 400 Вт. Кроме того, от мужчины исходил запах алкоголя. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

Водителя пригласили в патрульный автомобиль для освидетельствования. Алкотестер показал, что он пьян. На нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде без прав.

Суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Электровелосипед помещен на специализированную стоянку.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.