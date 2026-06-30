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НовостиЧто происходит30 июня 2026 1:04

В Кузбассе задержали женщину, ударившую бывшего сожителя ножом

В Прокопьевске росгвардейцы задержали женщину за ножевое ранение экс-сожителя
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе задержали женщину, ударившую бывшего сожителя ножом.

В Кузбассе задержали женщину, ударившую бывшего сожителя ножом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске росгвардейцы задержали женщину после бытового конфликта. Она ранила ножом бывшего сожителя. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем экипаж Росгвардии прибыл на вызов о конфликте в частный дом на улице Планерной. На месте они обнаружили 43-летнего пострадавшего и задержали 45-летнюю женщину.

Предварительно, мужчина пришел к экс-сожительнице, чтобы выяснить отношения на фоне алкогольного опьянения. Между ними началась ссора, переросшая в потасовку. Женщина схватила кухонный нож и ранила мужчину в руку. Он сообщил о происшествии в экстренные службы.

Росгвардейцы передали женщину полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего выяснят в ходе проверки, после которой примут решение в соответствии с законом.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.