Мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Кемерове отправили в СИЗО

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу изверга, который изнасиловал и убил 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Заседание прошло в закрытом формате. На нем рассматривалось ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего обвиняемого.
Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца - до 27.08.2026.
Напомним, что тело убитой девочки нашли на кладбище в Кировском районе. Изверг изнасиловал ребенка, а потом убил и пытался сжечь тело.