Ветеран СВО из Тайги баллотируется кандидатом в депутаты горсовета

Александр Шевчук.

Участник программы «Свои Герои. КуZбасс» Александр Шевчук баллотируется кандидатом в депутаты горсовета Тайги.

Александр Шевчук родом из Тайги. Там окончил школу и институт железнодорожного транспорта по специальности «вагонное хозяйство», после чего работал старшим слесарем в вагонном ремонтном депо. В 2022 году был мобилизован для участия в СВО, а спустя два года уволен из Вооруженных сил в запас по состоянию здоровья. Ветеран награжден медалью «За отвагу» и медалью Николая Масалова.

Сегодня Александр Шевчук работает слесарем по ремонту механического оборудования, но вместо вагонов теперь занимается электровозами. Кроме того, он возглавляет отделение Кузбасского союза ветеранов СВО в Тайге.В свободное время любит ездить на рыбалку и отдыхать на природу.

С июля 2023 года Александр находится на сопровождении Фонда «Защитники Отечества». Ему назначены федеральные и региональные меры социальной поддержки предоставлен слуховой аппарат. Также кузбассовец прошел обучение по программе «Свои Герои. КуZбасс».

«Для меня в программе все оказалось абсолютно новым. Я узнал, как устроена политическая система страны, Кузбасса, моего муниципалитета. Как все завязано, чем занимаются наши руководители. Наставники помогли мне посмотреть на мирную жизнь под другим углом. Я даже раньше подумать не мог, что окажусь в такой сфере, но сейчас понимаю: надо стремиться, надо развиваться», — отмечает участник программы.

Ветеран СВО считает, что долг Родине - это не только армейская или военная служба, но служба городу.

«Я патриот своего города, хочу сделать его лучше, безопаснее. Именно поэтому я в программе, именно поэтому я вливаюсь в общественную и политическую жизнь», — говорит Александр Шевчук.