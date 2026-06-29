В подшефных техникумах СУЭК-Кузбасс прошли встречи выпускников с представителями компании. Фото: Пресс-служба СУЭК Кузбасс

Руководители производственных и сервисных предприятий Компании встретились с выпускниками Ленинск-Кузнецкого горнотехнического и Киселевского горного техникумов в преддверии одного из самых значимых событий в их жизни - завершения обучения и получения диплома о среднем профессиональном образовании по специальности.

Такие ежегодные встречи помогают будущим специалистам сделать взвешенный выбор, а прямой диалог с горняками дает им реальное представление о карьерных перспективах, условиях труда и преимуществах трудоустройства у опорного работодателя, который активно формирует кадровый резерв.

Работники Компании в своих выступлениях подчеркнули, что в СУЭК Кузбасс созданы все необходимые условия для профессионального и карьерного роста молодых специалистов, готовых развиваться в горном деле. При этом приоритет остается за инженерно техническими кадрами, рабочие роли становятся более технологичными и требуют владения оборудованием и цифровыми системами. Техникумы, опорным работодателем для которых выступает СУЭК-Кузбасс, готовят практико-ориентированных специалистов, которые могут вырасти в высококвалифицированные кадры.

На встречах студенты Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума пообщались с представителями руководящего состава шахтоуправления им. А.Д. Рубана, Обогатительной фабрики, Технологической связи, Энергоуправления, машиностроительного завода «СИБ ДАМЕЛЬ» и Спецналадки. Перед выпускниками Киселевского горного техникума выступили представители шахты им. В.Д. Ялевского, Разрезоуправления, Обогатительной фабрики и Энергоуправления.

Инженерно-технические работники производственных и сервисных предприятий на примерах своего кадрового потенциала показали возможные траектории карьерного роста и объяснили, как применять полученные за время обучения знания на производстве. Директор Обогатительной фабрики Роман Паклин поделился личным опытом реализации в профессии и отметил, что профессиональный рост во многом определяется амбициями и ответственным отношением к работе Он подтвердил, что потребность в квалифицированных технических специалистах у предприятия сохраняется, и сегодняшние выпускники имеют реальные шансы пополнить эти ряды.

Прямой диалог с горняками дает ребятам реальное представление о карьерных перспективах, условиях труда и преимуществах трудоустройства у опорного работодателя. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Главный технолог ООО «СИБ ДАМЕЛЬ» Сергей Кошкарев рассказал о последних разработках завода и их успешной презентации на международных выставках, он также подчеркнул, что современные инженерные решения повышают безопасность и организацию труда. Автоматизация берет на себя рутинные операции, а роль работников смещается в сторону надзора, контроля и диагностики, поэтому важно развивать цифровые навыки.

Во время встречи у ребят, планирующих связать свою профессиональную деятельность с работой на шахтах и в производственных подразделениях, была возможность задать интересующие их вопросы представителям предприятий. Горняки подробно ответили на них и рассказали об организации производственных процессов, ключевых должностях, современном техническом оснащении и внедряемых технологиях, а также уделили внимание программам стажировок и наставничества.

После получения диплома выпускникам предстоит трудоустройство, однако многие из них уже хорошо знакомы с производством благодаря практике на предприятиях СУЭК Кузбасс. За время стажировки ребята смогли попробовать себя в роли сотрудников и получить первый профессиональный опыт по выбранной специальности. Образовательный кластер «Профессионалитет», действующий при техникуме, и возможности, которые Компания предоставляет для оттачивания трудовых навыков на практике, дают студентам необходимые практические компетенции и прочную профессиональную базу, помогает быстрее адаптироваться к производственным условиям и уверенно выходить на рынок труда уже подготовленными и конкурентоспособными специалистами.

Регулярный диалог между образовательными учреждениями и предприятиями СУЭК Кузбасс, а также реализация модели непрерывной профориентации «школа — техникум — ВУЗ — Компания», помогают формировать квалифицированный кадровый резерв. Такой формат дает выпускникам ясное представление о карьерных перспективах и создает реальные условия для профессионального роста от обучения до первых рабочих мест.