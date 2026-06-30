СГК продолжает зарыбление сибирских рек ценными породами рыб. Фото: Пресс-служба СГК

В рамках экологических мероприятий компании по зарыблению сибирских водоёмов в реку Обь выпустили почти тысячу мальков нельмы. Выращены они в Сибири на базе научно-производственного рыбоводного комплекса.

Эти рыбы - сеголетки, то есть они вылупились из икры в этом году и проживают свое первое в жизни лето. Выпуск прошел под контролем комиссии, куда вошли представители Росрыболовства.

Нельма - самый крупный и единственный хищный представитель семейства сиговых рыб в водных объектах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, куда относится река Томь. Специалисты-рыбоводы отмечают, что из-за антропогенной нагрузки, ухудшения условий нагула и нереста популяция нельмы сокращается. Один из путей решения - проведение компенсационных мероприятий по восполнению водных биологических ресурсов.

СГК продолжит мероприятия по зарыблению сибирских водоёмов. Этим летом в Томь будут выпущены ещё более 129,8 тыс. мальков нельмы. А ранее в пруд-охладитель Беловской ГРЭС энергетики выпустили более 7 тонн растительноядных рыб — белого амура и толстолобика.