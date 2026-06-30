В Кузбассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые. Фото: Прокуратура Кемеровской области

ДТП с участием пассажирского автобуса случилось в Кузбассе во вторник, 30 июня. В результате столкновения пассажирского транспорта с грузовым автомобилем есть погибшие и раненые, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Столкновение произошло на 16 километре автодороги «Объезд города Мариинска» при въезде на перекресток. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса НефАЗ не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю, что и привело к аварии.

Уже известно, что погиб один из пассажиров автобуса, также есть раненые. Предварительно их количество составляет десять человек, включая обоих водителей, однако число пострадавших может увеличиться.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.