Суд присяжных вынес вердикт по громкому делу об убийстве блогера в Кемерове

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Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по уголовному делу об убийстве девушки-блогера, произошедшем в феврале 2024 года. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Подсудимый признан виновным в том, что в ходе ссоры на почве личной неприязни нанес своей сожительнице множественные удары ножом и тупым предметом, от которых та скончалась.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, присяжные сочли подсудимого заслуживающим снисхождения. Впереди обсуждение последствий вердикта и вынесение окончательного судебного приговора.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.