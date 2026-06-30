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НовостиОбщество30 июня 2026 12:57

В Кузбассе подвели итоги ЕГЭ по биологии, географии, информатике и языкам

Стали известны результаты основного периода ЕГЭ в Кузбассе
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершается основной период государственной итоговой аттестации, стали известны результаты ЕГЭ по биологии, географии, информатике и иностранным языкам.

По данным министерства образования Кузбасса, в этом году интерес выпускников к биологии вырос на 11%.

По итогам экзаменов трое ребят набрали максимум по биологии, а четверо - по информатике. Сотни участников показали высокие баллы (от 80 до 99).

Ознакомиться со своими результатами выпускники текущего года могут в своих школах, а сдавшие экзамены ранее - по месту регистрации на аттестацию.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.