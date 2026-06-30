Умные банкоматы, умеющие измерять пульс и давление, устанавливает Сбер в городах Сибири

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Первые банкоматы с искусственным интеллектом установил Сбер в популярных торговых центрах по всей Сибири, в аэропорту Толмачево им. А.И. Покрышкина и на территории Всесезонного курорта Манжерок. В ближайшее время география работы устройств станет еще шире, а их общее число до конца года приблизится к 200. Ожидается что в Кузбассе такие банкоматы появятся к осени.

Банкомат нового поколения - универсальный центр заботы о благополучии человека - Сбер представил на международной конференции AI Journey в конце 2025 года.

Устройство, оснащенное умным ИИ-помощником ГигаЧат, понимает голосовые команды - поможет снять и внести наличные, проконсультирует по продуктам Сбера. Еще одна инновация нового банкомата - возможность проведения экспресс-оценки здоровья по 14 показателям: пульс, давление, уровни холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма и другие. Достаточно посмотреть в камеру и приложить пальцы к датчикам - результаты будут готовы за 30 секунд. Они также поступят в приложение СберЗдоровье, чтобы обсудить их с врачом.

В банкомате два экрана - второй предназначен для конфиденциальной информации (ПИН-код и суммы операций) и виден только самому клиенту. Перед устройством создана световая зона безопасности, которая регулирует дистанцию между клиентами.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы модернизируем свою сеть устройств самообслуживания: современные технологические решения и новые сервисы экосистемы Сбера превращают банкомат в универсального помощника, способного решать не только финансовые задачи. Он может в том числе провести экспресс-оценку показателей здоровья».

Найти банкоматы нового поколения можно на карте в СберБанк Онлайн или на сайте банка.

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