На проспекте Ермакова и улице Кузнецова в Новокузнецке стартовали работы

Фото: администрация Новокузнецка.

В Новокузнецке активными темпами идет ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Подрядчики одновременно работают на трех объектах. На улице Куйбышева уже уложен выравнивающий слой, специалисты заняты выводом люков на уровень дороги. На проспекте Ермакова идет активная установка нового бордюрного камня. На улице Кузнецова дорожники демонтировали старое полотно и приступили к обустройству новых тротуаров и технических полос.

По завершении всех работ на участках общей протяженностью более 2,5 километра будет полностью заменено дорожное покрытие.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.