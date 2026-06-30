Супруги из Кузбасса узнали пол своего первенца на праздничной сцене Дня молодежи

Фото: соцсети Кирилла Балаганского.

Необычное и трогательное событие произошло прямо на главной сцене в Киселевске во время празднования областного Дня молодежи. Об этом рассказал глава города Кирилл Балаганский.

Молодая супружеская пара - Екатерина и Никита Славкины - решила раскрыть пол своего будущего первенца перед сотнями зрителей. Под дружные аплодисменты горожан будущие родители запустили дымовую шашку, которая окрасилась в розовый цвет. Это значит, что совсем скоро в молодой семье и в самом Киселевске родится девочка.

Мэр тепло поздравил супругов с предстоящим пополнением в их семье.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.