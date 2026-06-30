Начался прием заявок на номинации «Авант-ПЕРСОНЫ 2026»

Фото: ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».

Знаете персону, компанию, реализующую крутые проекты?

Пусть о них узнают другие!

Номинируйте их на премию «Авант-ПЕРСОНА»!

Номинант получает возможность публикации о себе на ресурсах Группы изданий «Авант», а значит - выход на бизнес-аудиторию Кузбасса!

А также сможет поучаствовать в крутом мероприятии - награждении лауреатов и победителей «Авант-ПЕРСОНЫ», которое состоится 6 августа 2026 г.

Группа изданий «Авант» в этом году 14-й раз будет отмечать компании и персоны, внесшие свой вклад в экономику и развитие Кузбасса! За эти годы победителями и лауреатами «Авант-Персоны» стали более сотни как опытных, так и начинающих предпринимателей и топ-менеджеров. А сама премия «Авант-Персона» стала престижной и почетной в бизнес-среде Кузбасса.

Выбор достойных проходит в несколько этапов, включая экспертное и интернет-голосование, но одно остается неизменным - «Авант» высвечивает ключевые и самые интересные проекты и представляет лидеров, их реализовавших. А само мероприятие - награждение лауреатов и победителей - помогает собрать и объединить людей, которые делают и хотят делать бизнес для развития нашего региона. И от этого возникают дополнительные смыслы и новые проекты.

Награждение лауреатов и победителей состоится 6 августа 2026 г. Закрытый торжественный вечер пройдет в РК «Лазурный берег».

Мы уже собираем пул партнеров - присоединяйтесь к одному из самых значимых событий бизнес-сообщества нашего региона!

Подробнее https://avant-partner.ru/avant_persona_2026.html

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