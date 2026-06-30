Житель Кузбасса получил 9 лет лишения свободы по вердикту присяжных

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В Кузбассе завершилось судебное разбирательство по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Следствием установлено, что подсудимый жестоко избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары кулаками по лицу и груди. От полученных травм мужчина скончался прямо на месте происшествия. Несмотря на собранные доказательства, фигурант свою вину так и не признал.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Они сочли его вину полностью доказанной и постановили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. С учетом мнения коллегии, а также наличия смягчающих факторов, суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.