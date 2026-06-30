Погода в Кузбассе 1 июля 2026 года: июль начнется с 30-градусной жары

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Июль в Кузбассе начнется с по-летнему жаркой погоды. По данным синоптиков, 1 июля 2026 года в регионе местами сохранится аномальная жара, а температура воздуха вновь превысит отметку в +30 градусов.

Ночью по региону ожидается +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы достигнут 14 метров в секунду, а во время гроз - до 17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдут небольшие дожди и грозы, местами возможны умеренные осадки. Ночью и утром местами ожидаются туманы.

Погода в Кемерове 1 июля 2026 года

В областной столице ночью температура составит +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 1 июля 2026 года

В южной столице Кузбасса ночью ожидается +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +27...+32 градусов. По прогнозу синоптиков, ночью возможны небольшие дожди, а днем существенных осадков не ожидается. Утром местами вероятен туман. Ветер юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Пожароопасность снизилась, но жара остается

По прогнозу, показатель горимости 1 июля 2026 года будет соответствовать первому-второму классам, что значительно ниже уровней, наблюдавшихся в регионе в предыдущие недели.

Тем не менее синоптики рекомендуют жителям соблюдать осторожность во время отдыха на природе и избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.