Фото: МЧС Кузбасса.

МЧС Кузбасса опубликовало фотографии с места серьезного ДТП, которое произошло днем 30 июня на объездной дороге Мариинска. На кадрах видны последствия столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля, а также работа экстренных служб на месте аварии.

Фото: МЧС Кузбасса.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в 15.37. Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия были направлены четыре сотрудника ведомства и одна единица техники. Спасателям пришлось проводить работы по деблокировке пострадавших, а также стабилизировать поврежденные транспортные средства.

Фото: МЧС Кузбасса.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.