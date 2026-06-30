Сладкая жизнь не задалась: в Новокузнецке нетрезвый покупатель решил «бесплатно» набить сумку колбасой и батончиками

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Новокузнецке пресекли попытку кражи продуктов в гипермаркете на улице Транспортной. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Вечером к магазину прибыли росгвардейцы, получившие сигнал «тревога». На месте сотрудники торговой точки указали на 40-летнего местного жителя, который пытался пронести неоплаченный товар мимо касс.

Как выяснилось, пьяный мужчина сложил в тележку 12 плиток шоколада, упаковку шоколадных батончиков и шесть палок колбасы, а затем переложил деликатесы в свою сумку. Попытку «бесплатного» шопинга на сумму более 4 000 рублей вовремя заметили бдительные работники магазина, которые остановили злоумышленника и нажали кнопку экстренного вызова.

Росгвардейцы задержали незадачливого любителя сладкого и мясного, после чего передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.