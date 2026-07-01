Глава СКР под личный контроль дело о смертельном ДТП с автобусом в Кузбассе

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного после смертельной аварии с автобусом в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла на территории Мариинского городского округа. По предварительной версии, водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем. Удар был такой силы, что один из пассажиров погиб на месте. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести - их экстренно доставили в больницу.

Кузбасские следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь руководителю областного следственного управления Бэликто Базарову предстоит лично доложить Александру Бастрыкину обо всех деталях и промежуточных результатах расследования.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.