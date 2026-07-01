Опасный обгон через сплошную обошелся кузбассовцу в кругленькую сумму

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112.

В Ленинске-Кузнецком привлекли к ответственности нарушителя ПДД благодаря бдительности местных жителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Полицейские обнаружили запись с нарушением в ходе мониторинга соцсетей и СМИ. На кадрах, опубликованных в одном из городских интернет-сообществ, видно, как водитель автомобиля Lada Priora на улице Суворова совершает опасный обгон, пересекая сплошную линию и выезжая на встречную полосу.

Сотрудники полиции провели проверку по этому видео и установили личность лихача. Им оказался 45-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение правил расположения машины на дороге и выезд на встречку. В качестве наказания любителю опасной езды назначили штраф в размере 7 500 рублей.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности нарушителя правил дорожного движения благодаря бдительности местных жителей. Как сообщили в ведомстве, полицейские обнаружили запись с нарушением в ходе мониторинга соцсетей и СМИ. На кадрах, опубликованных в одном из городских интернет-сообществ, видно, как водитель автомобиля «Лада Приора» на улице Суворова совершает опасный обгон, пересекая сплошную линию и выезжая на полосу встречного движения. Сотрудники полиции оперативно провели проверку по этому видео и установили личность лихача. Им оказался 45-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение правил расположения машины на дороге и выезд на «встречку». В качестве наказания любителю опасной езды назначили штраф в размере 7 500 рублей.