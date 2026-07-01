В Новокузнецке без вести пропала подросток в джинсовой юбке

Фото: ПСО "ЛизаАлерт" Кузбасс.

В Новокузнецке бесследно исчезла 16-летняя Нонна Арсеновна Каданева. О местонахождении подростка ничего неизвестно с 23 июня 2026 года. Ориентировку дали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» которые уже подключились к поискам.

Приметы пропавшей девушки: рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, голубые глаза и черные волосы. В день исчезновения Нонна была одета в джинсовую юбку и джинсовую куртку, белую футболку, а обута в черные кроссовки.

Если вы где-то видели эту девушку или располагаете какой-либо информацией о том, где она может находиться, свяжитесь с поисковиками по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.