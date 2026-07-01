Кузбасский врач рассказал о смертельной тропической инфекции, похожей на грипп

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил о мелиоидозе - редкой и опасной бактериальной инфекции, известной также как «болезнь Уитмора».

Бактерия Burkholderia pseudomallei, вызывающая мелиоидоз, способна годами сохраняться в почве и воде тропических регионов, таких как Таиланд, Вьетнам, Индия, Филиппины и северная Австралия. Заражение обычно происходит через поврежденную кожу при контакте с зараженной почвой или водой, при вдыхании инфицированной пыли или водных капель, а также при употреблении зараженной воды или пищи. От человека к человеку инфекция передается крайне редко.

Коварство мелиоидоза заключается в том, что его начальные симптомы легко спутать с обычным гриппом, что может привести к упущению драгоценного времени. Болезнь протекает по типу сепсиса с образованием абсцессов во внутренних органах, особенно в легких, что может вызвать дыхательную недостаточность. Без своевременного лечения летальность крайне высока, а даже при терапии смертность остается значительной, особенно при сепсисе. Бактерия устойчива к большинству антибиотиков, что усложняет лечение.

В группе повышенного риска находятся люди с диабетом, хроническими заболеваниями почек и кожи, а также с ослабленным иммунитетом.

Вакцины от мелиоидоза не существует, поэтому токсиколог рекомендует заклеивать любые порезы и царапины, пить только бутилированную или кипяченую воду, избегать хождения босиком по илистой почве и купания в стоячих водоемах, особенно после дождей. Также стоит с осторожностью относиться к экскурсиям на фермы и в сельскую местность. После возвращения из эндемичной страны лучше наблюдать за самочувствием в течение 21 дня. При появлении лихорадки, тошноты, рвоты, кашля, сыпи следует обратиться к врачу и обязательно сообщить о недавней поездке за границу.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.