Сергей Шойгу поручил достроить Крапивинскую ГЭС в Кузбассе

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу анонсировал возобновление строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь в Кузбассе. Об этом он заявил на совещании, посвященном энергетической безопасности СФО, подчеркнув, что проект Крапивинской ГЭС назван первоочередным в новой стратегии развития сибирской гидроэнергетики.

Сергей Шойгу отметил, что Россия возвращается к масштабным планам строительства гидроэлектростанций, многие из которых были приостановлены в годы перестройки. По его словам, в условиях прогнозируемого более чем двукратного роста спроса на электроэнергию к 2050 году, завершение Крапивинского гидроузла становится одной из ключевых задач.

Секретарь Совбеза акцентировал внимание на необходимости использования самых современных технологий для возведения новых ГЭС, которые должны быть получены «любым способом».

По итогам совещания было дано поручение разработать нормативные акты для привлечения инвесторов, а также внести необходимые изменения в законодательство. В частности, потребуется упростить процедуры изъятия земель под будущее водохранилище и их перевода из лесного фонда в земли водного фонда.

Помимо Крапивинской ГЭС, в список первоочередных пилотных проектов также включены расширение Березовской ГРЭС и строительство Мокской ГЭС.

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