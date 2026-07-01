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НовостиОбщество1 июля 2026 2:51

Мэрия Кемерова изымет 26 квартир для сноса трех аварийных домов

Дмитрий Анисимов подписал решение об изъятии квартир для сноса аварийных домов в Кемерове
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Кемерова приняла решение об изъятии 26 квартир в трех аварийных домах, чтобы приступить к их сносу. Соответствующий документ подписан главой города Дмитрием Анисимовым.

Объекты недвижимого имущества изымаются для муниципальных нужд Кемерова. Под процедуру изъятия попадают следующие адреса: 11 квартир в доме №4 по улице Стройгородок, 14 квартир в доме №11 по улице Стройгородок и одна квартира в доме №15 по улице Типовая.

Собственники данных квартир будут уведомлены об изъятии их недвижимости в течение десяти дней с момента подписания документа.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.