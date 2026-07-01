Члены ОПГ в Кузбассе предстанут перед судом

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В Кузбассе завершили расследование масштабного уголовного дела, фигурантами которого стали семь жителей областного центра. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Пятеро из обвиняемых от 20 до 51 года ранее уже имели судимости. Их преступная деятельность была пресечена в июле 2025 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Установлено, что с ноября 2023 года обвиняемые были вовлечены в организованную группу, систематически сбывавшую запрещенные вещества бесконтактным способом на территории Кемерова и Кемеровского муниципального округа. В целях конспирации, участники ОПГ исключали визуальный контакт как с потребителями, так и между собой, а для вступления в ряды наркораспространителей требовался первоначальный взнос-залог.

В ходе обысков у фигурантов было изъято более 1,3 килограмма различных наркотических средств, включая мефедрон, метадон, экстази, гашиш и марихуану, а также приспособления для их фасовки и хранения.

Каждый член группы выполнял свою роль: от получения оптовых партий и их фасовки до закладки тайников для розничных потребителей.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, предусмотренное статьями обвинения, составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.