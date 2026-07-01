На Ноградской в Новокузнецке началась срезка асфальта

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке начались работы по ремонту улицы Ноградской в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Подрядчик уже приступил к срезке старого асфальтобетонного покрытия. После демонтажа старого полотна на Ноградской будет произведена полная замена покрытия проезжей части.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.