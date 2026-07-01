Стартовал прямой эфир губернатора Кузбасса

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прямой эфир губернатора Кузбасса Ильи Середюка для общения с жителями региона начался. Трансляция стартовала в 16.00.
Напомним, эфир ведется одновременно на двух популярных площадках: в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Жители Кузбасса все еще могут задавать свои вопросы, оставляя комментарии под публикациями об эфире - на все, которые не прозвучат во время трансляции, будет дан ответ профильных ведомств.
Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще в Кемерове отправили в СИЗО изверга, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки.