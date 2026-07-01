В Кузбассе появилось более 3 тысяч вакансий с зарплатой от 200 000 рублей

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе значительно увеличилось количество высокооплачиваемых вакансий: в мае и июне 2026 года в регионе появилось или было обновлено 3,4 тысячи предложений с зарплатой от 200 тысяч рублей. Об этом говорят данные hh.ru.

Три четверти из них, или 75%, приходятся на вахтовый график работы. В соседних регионах Иркутской области и Красноярском крае этот показатель еще выше - 84% и 80% соответственно.

Оставшиеся 25% высокооплачиваемых предложений ориентированы на соискателей, готовых работать в пределах Кузбасса. Чаще всего такие вакансии размещают компании из сферы строительства и недвижимости (12%), розничной торговли (5%), а также перевозок, логистики и услуг для бизнеса (по 4%).

Среди специалистов с самым высоким доходом лидируют сварщики, водители и экспедиторы (по 8% вакансий), а также машинисты (7%) и менеджеры по продажам (9%).

Интересно, что наличие высшего образования не всегда является обязательным требованием: в 80% случаев диплом не нужен. Однако опыт работы критичен: 54% вакансий предполагают стаж до трех лет, 22% - до шести лет, и лишь 3% - более шести лет. Только 20% предложений доступны новичкам без опыта.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.