Кузбасские медики впервые эвакуировали пациентку с «искусственным сердцем»

Фото: минздрав Кузбасса.

Кузбасские врачи впервые провели успешную транспортировку пациентки, подключенной к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщили в региональном минздраве.

Экстренная помощь потребовалась 61-летней жительнице Новокузнецка, у которой на фоне острого миокардита и кардиогенного шока резко ухудшилось состояние. Перевозить женщину в Кемерово обычным реанимобилем было смертельно опасно, поэтому специалисты задействовали аппарат ЭКМО, который временно берет на себя функции сердца.

Сложнейший путь контролировали анестезиолог-реаниматолог НИИ КПССЗ Игорь Кареев и реаниматолог Кузбасского центра медицины катастроф имени профессора И. К. Галеева Турал Агасиев.

В кемеровской клинике пациентка провела на аппарате еще неделю, после чего ее показатели стабилизировались, и сейчас женщина успешно проходит реабилитацию.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.