Семья погибшего кузбассовца отсудила 3 млн рублей у его работодателя

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Прокуратура Центрального района Новокузнецка помогла семье погибшего в командировке сотрудника отсудить у работодателя крупную компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Трагедия произошла во время поездки представителя московской грузовой компании, который попал в смертельное ДТП как пассажир автобуса. Супруга погибшего обратилась с иском к предприятию, так как оно не обеспечило безопасные условия труда.

Суд первой инстанции взыскал компенсацию только с владельца автобуса, однако районный прокурор обжаловал это решение: гибель мужчины была официально признана несчастным случаем на производстве, так как случилась в рабочее время при исполнении обязанностей. Апелляционная инстанция согласилась с доводами обвинения и обязала работодателя выплатить вдове и двум несовершеннолетним детям три миллиона рублей, сохранив за ними право требовать деньги еще и с перевозчика.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.