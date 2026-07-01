Средняя зарплата в Кузбассе упала до 85 тысяч рублей

Фото: архив "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По актуальным данным Кемеровостата, средняя начисленная заработная плата в Кузбассе по итогам апреля составила 85 371 рубль.

Статистики отмечают, что этот показатель незначительно снизился по сравнению с мартом 2026 года, когда средний заработок достигал 87 124 рублей.

Самые высокие доходы по-прежнему фиксируются в химической промышленности (127 777 рублей) и в сфере добычи угля (121 398 рублей). Также планку в 100 тысяч рублей преодолели металлургия, финансовый сектор, сфера связи и IT, а также машиностроение.

Самые низкие зарплаты в регионе по-прежнему получают специалисты, занятые в легкой промышленности: средний доход в производстве изделий из кожи составил 25 715 рублей, в мебельной сфере - 26 530 рублей, а в пошиве одежды - 30 854 рубля.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.