Минздрав Кузбасса дал советы, как приготовить полезный шашлык

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Кузбасса поделилось простыми правилами приготовления любимого летнего блюда - шашлыка, которые помогут сделать его не только вкусным, но и максимально полезным.

Для маринада лучше использовать цитрусовый сок, йогурт или кефир, а оригинальный вкус мясу придадут специи: розмарин, куркума, душистый перец или майоран. Из мяса специалисты советуют выбирать нежирные куски, отдавая предпочтение индейке или курице, так как горящий жир выделяет вредные вещества. Жарить шашлык стоит небольшими кусочками, не допуская открытого огня и образования подгоревшей корочки.

Готовое блюдо медики советуют дополнять свежими овощами и зеленью, а вот от холодных напитков и алкоголя во время застолья лучше отказаться - они сильно ухудшают пищеварение и провоцируют переедание. В минздраве также напомнили, что безопасная норма шашлыка для взрослого человека составляет до 200 граммов, а есть его стоит не чаще одного раза в две-три недели.

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