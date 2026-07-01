Половина чайной ложки на лицо и шею: врач рассказала о главных правилах использования SPF-кремов

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Лето в самом разгаре, и защита кожи от ультрафиолета становится главной задачей. Врач-косметолог Ирина Вершинина рассказала, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы он действительно работал. Об этом пишет издание «Горвести».

По словам специалиста, наносить средство нужно минимум за 20 минут до выхода на улицу - именно столько времени требуется крему, чтобы распределиться по коже и создать надежный защитный барьер. Особое внимание косметолог советует уделить «слепым зонам», про которые чаще всего забывают. В защите нуждаются не только щеки и нос, но и уши, веки, губы, задняя часть шеи, зона декольте, кисти рук и стопы - эти участки тоньше и сильнее всего подвержены воздействию ультрафиолета.

При этом большинство людей совершают ошибку, используя слишком мало крема. Для полноценной защиты лица и шеи требуется не пара капель, а внушительный объем - около половины чайной ложки. Обновлять SPF-защиту необходимо каждые два часа, особенно во время активного отдыха, ведь пот, вода и кожный жир быстро снижают эффективность даже самых стойких формул.

Ирина Вершинина также предостерегла от хранения тюбиков с кремом в нагретом автомобиле или на пляже под прямыми лучами, так как высокая температура разрушает активные компоненты средства. Врач напомнила, что главная задача SPF-кремов - это не просто спасение от болезненных ожогов, а профилактика преждевременного фотостарения кожи и появления пигментных пятен.

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