Тополиный пух и жара: в Кемерове сохраняется высокая опасность пожаров

Жителей Кемерова предупреждают о высокой опасности пожаров. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемерове сохраняется высокая опасность пожаров из-за сухой и жаркой погоды. Тополиный пух, который легко воспламеняется, особенно опасен. Он легко воспламеняется и горит, накапливается у строений, складов, во дворах и на тротуарах, создавая риск возгорания. Об этом сообщает администрация города.

Дети часто поджигают пух ради забавы, не осознавая последствий. Родители должны следить за играми подростков и объяснять им, что это может привести к пожарам.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС напоминают, что по закону за материальный ущерб от таких пожаров родители несут ответственность.

Горожан просят принять меры для повышения огнестойкости своих домов и построек. Это можно сделать с помощью специальных огнезащитных составов, которые замедлят распространение пламени в случае пожара.

Метеорологи прогнозируют, что жаркая погода с кратковременными дождями сохранится в Кемерове до конца недели, что повышает риск возгораний.

При обнаружении пожара в городе или на территории большегрузных контейнеров сообщите об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

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