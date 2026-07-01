Минтранс Кузбасса скорректировал популярные автобусные маршруты

Фото: минтранс Кузбасса.

Министерство транспорта Кузбасса внесло изменения в схемы движения автобусных маршрутов в Крапивинском муниципальном округе. Об этом сообщили в ведомстве.

Новые правила вступают в силу с 1 июля 2026 года. Решение скорректировать маршруты приняли по просьбе администрации округа, чтобы сделать поездки местных жителей более удобными и доступными.

Отныне автобусы №135 «Зеленогорск - Тараданово» и №147 «Зеленогорск - Борисово» будут совершать обязательный заезд к санаторию «Борисовский». Кроме того, по средам автобус №573 «Зеленогорск - Арсеново» теперь будет заходить в села Поперечное и Междугорное. Изменения коснулись и самого поселка городского типа Крапивинский: местный автобус №50 начнет заезжать на улицы Совхозную и Ломоносова.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.