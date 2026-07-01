Старейшая жительница Кемерова отметила 107-летие. Фото: архив газеты «Кемерово»

Сегодня старейшей жительнице Кемерова Ирине Ахмадиевой исполнилось 107 лет. Об этом сообщает администрация города.

Ирина Петровна - труженица тыла и ветеран труда. Она родилась в Чувашской АССР и с детства знала, что такое трудности деревенской жизни. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе и на лесозаготовках. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Ее первый муж погиб в первые годы войны, тогда она осталась с маленьким сыном. Во втором браке у нее появилось еще пятеро детей. Второй супруг был фронтовиком и возглавлял колхоз. Рано овдовев во второй раз, Ирина Петровна одна воспитывала детей. Она бралась за любую работу: была уборщицей, сторожем в деревенской школе, занималась ремонтом.

В 1970 году она переехала в Кузбасс. Сначала жила в Чебулинском районе, потом перебралась в город Кемерово к сыну. У нее девять внуков и четырнадцать правнуков.

В Кемерове проживают 14 долгожителей, которые отметили столетие. Еще 26 горожан перешагнули столетний рубеж.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.