В Кузбассе девушка-дроппер вернула пенсионерке украденные у нее деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По иску прокурора города Топки девушка-дроппер возместила пенсионерке украденные 65 тысяч рублей и проценты за использование денег. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Прокуратура города Топки проверила обращение пенсионерки, пострадавшей от мошенников. С мая по ноябрь 2023 года женщина, введенная в заблуждение, перевела на чужой счет 65 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела выяснили, что владельцем счета является 22-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Прокурор подал иск в суд, требуя взыскать с дроппера неосновательное обогащение.

Суд удовлетворил требования, девушка выплатила пенсионерке 65 тысяч рублей. Также с нее взыскали проценты за использование чужих денег в размере 15 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.