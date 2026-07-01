После инцидента в новокузнецком парке в Кузбассе проверят другие аттракционы

Фото: администрация Новокузнецка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира в социальных сетях прокомментировал инцидент на аттракционе в парке Гагарина в Новокузнецке, видео которого ранее широко разошлось по соцсетям.

Поводом для обсуждения стал вопрос жительницы региона, которая рассказала, что ее сын часто гуляет в парке с друзьями и после появления кадров с места происшествия она испугалась.

Отвечая на вопрос, губернатор сообщил, что в настоящее время обстоятельства случившегося изучают надзорные органы. По предварительным данным, причиной нештатной ситуации стал скачок напряжения в электросети.

«По аттракциону уже знаем, что причиной стал скачок напряжения в электросети. Именно из-за него сработала штатная система безопасности, которая таким образом защитила людей», - отметил глава региона.

По словам губернатора, происходящее со стороны выглядело пугающе, однако система безопасности выполнила свою задачу.

«Выглядело это страшно, но как защитная мера сработало идеально - никто травм не получил, - подчеркнул Илья Середюк. - Предлагаю дождаться итоговых результатов рассмотрения ситуации».

После инцидента контрольные мероприятия запланированы не только в Новокузнецке. В ближайшие дни проверки аттракционов также пройдут в Чебулинском округе и Ленинске-Кузнецком.

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