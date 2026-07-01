На развитие родовспоможения Кузбасс получит около 1,5 млрд рублей

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Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира в социальных сетях прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о том, что беременных женщин из Новокузнецка якобы перестали принимать в местных роддомах и отправляют рожать в Кемерово. По словам главы региона, такая информация не соответствует действительности.

«Роддом №2 в Новокузнецке принимает роды в штатном режиме. Еженедельно я получаю отчеты о ситуации, - подчеркнул губернатор. - Только самые сложные случаи направляются в перинатальный центр Кемерова. Это касается не только Новокузнецка, но и других территорий региона», - отметил глава Кузбасса.

Помимо Новокузнецка, помощь беременным женщинам на юге региона оказывают родильные отделения больниц Киселевска, Междуреченска, Прокопьевска и Таштагола.

Параллельно власти восстанавливают работу акушерского стационара №3, который ранее был законсервирован. Сейчас там ведется обновление вентиляции и инженерных сетей, замена дверей и части оконных блоков, ремонт полов, а также покраска стен и потолков.

«Наша задача - к осени запустить роддом №3, - заявил губернатор, добавив, что лично контролирует ход работ и планирует проверить объект во время ближайшей поездки в Новокузнецк.

Илья Середюк также напомнил, что роддом №1 в Новокузнецке сейчас закрыт. Для его капитального обновления и приведения к современным стандартам требуется около 1,6 млрд рублей.

По словам главы региона, недавно состоялась встреча с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, по итогам которой Кузбасс рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей на развитие системы родовспоможения.

Ранее мы писали, что многодетные кузбассовцы могут получить 550 тысяч рублей на погашение ипотеки, а еще губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов.