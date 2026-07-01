Обновление парка и без роста тарифов: что губернатор Кузбасса сказал о пассажирском транспорте

Губернатор Кузбасса рассказал, как удерживают тарифы и обновляют автобусы.

В ходе прямого эфира в социальных сетях к губернатору Кузбасса Илье Середюку обратился житель с вопросом о том, как отрасль пассажирского транспорта справляется с вызовами современных экономических реалий.

Глава региона подробно рассказал о текущем положении дел, мерах поддержки и планах по обновлению подвижного состава.

Отрасль, по словам Ильи Середюка, работает в непростых обстоятельствах, но сохраняет устойчивость - во многом благодаря системной государственной поддержке. Ключевой механизм помощи - субсидии: поскольку пассажир оплачивает неполную стоимость поездки, поэтому государство субсидирует часть этой поездки.

Система управления пассажирскими перевозками в регионе выстроена централизованно через «Пассажиравтотранс», при этом в крупных городах - Кемерове и Новокузнецке - действует особый формат: кураторство осуществляют главы муниципалитетов. Власти отслеживают обращения граждан, в том числе поступающие через соцсети, и проводят детальный разбор каждой жалобы - нарушители несут ответственность.

Глава региона отметил, что стоимость топлива действительно учитывается при формировании тарифов, однако на данный момент резкого скачка, существенно меняющего экономику перевозок, не зафиксировано. При этом есть и другие значимые факторы, влияющие на затраты: стоимость запасных частей, необходимость повышения зарплат водителям, а также расходы на содержание автобаз - их нужно ремонтировать и поддерживать в надлежащем состоянии.

Особую важность приобретает подготовка общественного транспорта к зимнему сезону: это и проверка систем отопления, и своевременная замена шин, и общий технический осмотр.

Что касается возможного повышения стоимости проезда, то, как заверил Илья Середюк, индексации тарифов в ближайшее время не планируется.

Важное направление работы - обновление подвижного состава. Глава региона подчеркнул: откладывать модернизацию нельзя, иначе через несколько лет придется решать проблему массово. Опыт 2020-2021 годов, когда удалось закупить свыше 1600 новых машин, показывает, насколько значимы такие инвестиции.

Для финансирования закупок нового экологичного транспорта в областном бюджете предусмотрена специальная строка - средства формируются за счёт экологических платежей, которые вносят предприятия-загрязнители. На текущий год утверждена программа приобретения 37 единиц техники; при наличии возможностей объем закупки может быть увеличен. Все процедуры проводятся на конкурсной основе, при этом приоритет отдается моделям, адаптированным к сибирским условиям.

Жители также неоднократно поднимали вопрос оснащения новых автобусов не только печками, но и кондиционерами. Эта тема остается дискуссионной: водители отмечают, что из-за постоянного открывания дверей в салоне сложно поддерживать прохладу, а установка кондиционеров приведет к удорожанию техники. Власти намерены обсудить этот вопрос с жителями и оценить экономическую целесообразность такого решения.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.